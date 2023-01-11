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Результаты мужской индивидуалки на КМ могли пересмотреть из-за сбоев в электричестве

Результаты мужской индивидуалки на КМ могли пересмотреть из-за сбоев в электричестве
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Результаты мужской индивидуальной гонки на пятом этапе Кубка мира – 2022/2023 в Рупольдинге (Германия) могли пересмотреть из-за отключения электричества на стадионе, сообщают норвежские СМИ. Оно произошло в середине гонки.

Напомним, гонку с двумя промахами выиграл пятикратный олимпийский чемпион, 12-кратный чемпион мира норвежец Йоханнес Бё. Чуть меньше 10 секунд ему уступил промахнувшийся единожды соотечественник Ветле Шоста Кристиансен. Тройку призёров замкнул двукратный чемпион мира словенец Яков Фак.

Отметим, что младший Бё уже финишировал, когда на стадионе произошёл сбой в подаче электричества, а Кристиансен в это время подходил к последнему огневому рубежу.

Позднее в Международном союзе биатлонистов (IBU) подтвердили, что результаты гонки останутся без изменений.

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