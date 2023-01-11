Й. Бё был быстрейшим в индивидуальной гонке на КМ. Понсилуома проиграл более минуты
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Пятикратный олимпийский чемпион, 12-кратный чемпион мира норвежец Йоханнес Бё показал лучший лыжный ход в рамках индивидуальной гонки на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия).
Отметим, что младший Бё выиграл гонку с двумя промахами. Для норвежца эта победа стала 63-й в карьере на этапах КМ.
Биатлон. Кубок мира, 5-й этап. Рупольдинг. Индивидуальная гонка, 20 км. Мужчины. Ход по дистанции
1. Йоханнес Бё (Норвегия) – 43.07,1.
2. Мартин Понсилуома (Швеция) – 1.14,4.
3. Ветле Кристиансен (Норвегия) – отставание 1.15,4 секунды.
4. Фабьен Клод (Франция) + 1.52,1.
5. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) + 1.55,3.
6. Бенедикт Долль (Германия) + 1.56,8.
7. Кентен Фийон-Майе (Франция) + 1.58,0.
6. Томмазо Джакомель (Италия) + 2.06,4.
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