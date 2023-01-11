Президент Беларуси Лукашенко через Смольского передал букет Динаре Алимбековой

Серебряный призёр Олимпиады-2022 белорусский биатлонист Антон Смольский прокомментировал получение специальной премии «Белорусский спортивный олимп» из рук президента Беларуси Александра Лукашенко.

«Для меня большая честь быть лауреатом специальной премии президента. К моей награде причастны много людей, за что им огромная благодарность. Также было приятно находиться сегодня в кругу значимых и заслуженных людей, которые в разных сферах и направлениях прославляют страну, добиваясь успехов.

Фото: из личного архива Динары Алимбековой

Для меня бонусом стало напутствие и пожелание президента хороших результатов мне и нашей команде. Также немаловажный момент в том, что президент подарил мне свой букет, адресовав его Динаре», — сказал Смольский в эфире АТН.