Президент Беларуси Лукашенко через Смольского передал букет Динаре Алимбековой

Серебряный призёр Олимпиады-2022 белорусский биатлонист Антон Смольский прокомментировал получение специальной премии «Белорусский спортивный олимп» из рук президента Беларуси Александра Лукашенко.
«Для меня большая честь быть лауреатом специальной премии президента. К моей награде причастны много людей, за что им огромная благодарность. Также было приятно находиться сегодня в кругу значимых и заслуженных людей, которые в разных сферах и направлениях прославляют страну, добиваясь успехов.
Фото: из личного архива Динары Алимбековой
Для меня бонусом стало напутствие и пожелание президента хороших результатов мне и нашей команде. Также немаловажный момент в том, что президент подарил мне свой букет, адресовав его Динаре», — сказал Смольский в эфире АТН.
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