Видеообзор победной для Й. Бё индивидуальной гонки на этапе Кубка мира в Рупольдинге

В Рупольдинге (Германия) прошла мужская индивидуальная гонка в рамках пятого этапа Кубка мира – 2022/2023 по биатлону. Её выиграл пятикратный олимпийский чемпион, 12-кратный чемпион мира норвежец Йоханнес Бё. Чуть меньше 10 секунд ему уступил соотечественник Ветле Шоста Кристиансен. Тройку призёров замкнул двукратный чемпион мира словенец Яков Фак.

Отметим, что для младшего Бё эта победа стала 63-й в карьере на этапах КМ.

«Чемпионат» предлагает к просмотру обзор прошедшей гонки:

Биатлон. Кубок мира, 5-й этап. Рупольдинг. Индивидуальная гонка, 20 км. Мужчины

1. Йоханнес Бё (Норвегия) — 48.48,4 (2 промаха).

2. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) — отставание 9,9 секунды (1).

3. Яков Фак (Словения) + 29,3 (0).

4. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) + 42,8 (1).

5. Томмазо Джакомель (Италия) + 47,6 (1).

6. Бенедикт Долль (Германия) + 56,3 (1).