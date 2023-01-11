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«Повезло, что отделался одним промахом». Легрейд — об отключении электричества на КМ

«Повезло, что отделался одним промахом». Легрейд — об отключении электричества на КМ
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Олимпийский чемпион, четырёхкратный чемпион мира норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд высказался об отключении электричества на стадионе во время индивидуальной гонки на пятом этапе Кубка мира — 2022/2023 в Рупольдинге (Германия). Стурла показал четвёртый результат, допустив один промах.

«Стрельба шла хорошо, я чувствовал, что контролирую ситуацию, но на последнем выстреле свет погас, было трудно разглядеть мишень. Вот такое невезение.

Фокус со стрельбы сместился на попытку разглядеть мишени. Отличить чёрное от серого намного сложнее, чем чёрное от белого. Было тяжело. Мне повезло, что я отделался одним промахом. Перебои с электричеством — это ошибка организаторов. Они должны это исправить», — приводит слова Легрейда NRK.

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