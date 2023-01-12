«Признаю, послевкусие не очень приятное». Бё — о победе на фоне инцидента с электричеством

Пятикратный олимпийский чемпион, 12-кратный чемпион мира норвежец Йоханнес Бё высказался об отключении электричества на стадионе во время индивидуальной гонки на пятом этапе Кубка мира — 2022/2023 в Рупольдинге (Германия).

Напомним, Йоханнес выиграл гонку с двумя промахами. Чуть меньше 10 секунд ему уступил промахнувшийся единожды соотечественник Ветле Шоста Кристиансен. Тройку призёров замкнул двукратный чемпион мира словенец Яков Фак.

Отметим, что младший Бё уже финишировал, когда на стадионе произошёл сбой в подаче электричества, а Кристиансен в это время подходил к последнему огневому рубежу.

«Жаль, что так получилось. Признаю, послевкусие не очень приятное. Мне повезло со стартовым номером и со светом», — приводит слова младшего Бё VG.