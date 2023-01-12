Ютуб-канал СБР транслировал часть гонки Кубка России без комментариев Дмитрия Губерниева

Ютуб-канал Союза биатлонистов России (СБР) транслировал большую часть спринта на 10 км в рамках пятого этапе Кубка России – 2022/2023 в Рыбинске без комментариев Дмитрия Губерниева. Ранее все трансляции на Ютуб-канале СБР сопровождались комментариями телеведущего.

Комментарии Дмитрия Губерниева включились уже по окончании спринта, до этого же гонка сопровождалась лишь естественный шумом трансляции. Отметим, что ранее телеведущий активно высказывался против назначения Павла Ростовцева главным тренером сборной России по биатлону.

Биатлон. Рыбинск. Кубок России. Пятый этап. Спринт. 10 км. Мужчины.