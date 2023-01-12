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Симон сохранила лидерство в общем зачёте Кубка мира, Виттоцци вышла на третье место

Симон сохранила лидерство в общем зачёте Кубка мира, Виттоцци вышла на третье место
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В Рупольдинге (Германия) сегодня, 12 января, состоялась женская индивидуальная гонка на 15 км в рамках пятого этапа Кубка мира – 2022/2023 по биатлону. Бронзовый призёр гонки, француженка Жулия Симон сохранила лидерство в общем зачёте соревнований. Эльвира Эберг из Швеции, показавшая шестой результат, осталась на втором месте. На третью позицию поднялась победительница гонки, итальянка Лиза Виттоцци.

Биатлон. Кубок мира – 2022/2023. Общий зачёт. Женщины

1. Жулия Симон (Франция) – 666.
2. Эльвира Эберг (Швеция) – 615.
3. Лиза Виттоцци (Италия) – 463.
4. Доротея Вирер (Италия) – 461.
5. Денизе Херрман (Германия) – 458.
6. Ингрид Ландмарк Тандреволд (Норвегия) – 449.
7. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) – 411.
8. Маркета Давидова (Чехия) – 406.
9. Линн Перссон (Швеция) – 404.
10. Ханна Эберг (Швеция) – 325.

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