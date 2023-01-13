Пащенко опоздал на старт гонки преследования на этапе КР. Ему компенсируют секунды
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Российский биатлонист Пётр Пащенко не смог вовремя стартовать в гонке преследования на Кубке России по биатлону. Пятый этап турнира проходит в Рыбинске.
Пащенко не стартовал из-за проблем с транспондером, который дали другому спортсмену. Так как это произошло не по вине спортсмена, ему компенсируют 36 секунд. Владислав Русинов, стартовавший из-за этого инцидента раньше, наоборот получит +30 секунд к итоговому времени.
На данный момент в гонке лидирует Евгений Емерхонов, представляющий Республику Татарстан. Вторым идёт Александр Поварницын, далее располагается Никита Поршнев.
Напомним, российские биатлонисты пропускают текущий сезон Кубка мира из-за санкций со стороны Международной федерации биатлона (IBU).
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