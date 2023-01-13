Ксения Довгая выиграла гонку преследования на этапе Кубка России в Рыбинске

Биатлонистка Ксения Довгая одержала победу в 10-километровой гонке преследования на пятом этапе Кубка России в Рыбинске.

Довгая показала результат 33.43,3. Второе место заняла Лариса Куклина (34.32,7). Бронзу завоевала Екатерина Носкова (34.37,5).

Кубок России. Рыбинск. Гонка преследования. 10 км. Женщины