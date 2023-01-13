Ксения Довгая выиграла гонку преследования на этапе Кубка России в Рыбинске
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Биатлонистка Ксения Довгая одержала победу в 10-километровой гонке преследования на пятом этапе Кубка России в Рыбинске.
Довгая показала результат 33.43,3. Второе место заняла Лариса Куклина (34.32,7). Бронзу завоевала Екатерина Носкова (34.37,5).
Кубок России. Рыбинск. Гонка преследования. 10 км. Женщины
- Ксения Довгая (ХМАО-Югра) — 33.43,3
- Лариса Куклина (ЯНАО) — отставание + 49,4
- Екатерина Носкова (ХМАО-Югра) + 54,7
- Виктория Сливко (Тюменская область) + 1.10,9
- Анастасия Егорова (Мурманская область) + 1.25,5
- Анастасия Гореева (Московская область) + 1.42,1
- Елизавета Каплина (ХМАО-Югра) + 2.32,5
- Любовь Калинина (Тюменская область) + 3.02,9
- Анна Старовойтова (Санкт-Петербург) + 3.06,9
- Екатерина Кулакова (Красноярский край) + 3.21,6
Биатлон. Кубок России-2022/23. Этап 5, Рыбинск
Женщины. 10 км. Гонка преследования
13 января 2023, пятница. 14:00 МСК
Окончено
1
Ксения Довгая
ХМАО-Югра
33:43.3
2
Лариса Куклина
Ямало-Ненецкий АО
+49.4
3
Екатерина Носкова
ХМАО-Югра
+54.2
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