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Ксения Довгая выиграла гонку преследования на этапе Кубка России в Рыбинске

Ксения Довгая выиграла гонку преследования на этапе Кубка России в Рыбинске
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Биатлонистка Ксения Довгая одержала победу в 10-километровой гонке преследования на пятом этапе Кубка России в Рыбинске.

Довгая показала результат 33.43,3. Второе место заняла Лариса Куклина (34.32,7). Бронзу завоевала Екатерина Носкова (34.37,5).

Кубок России. Рыбинск. Гонка преследования. 10 км. Женщины

  1. Ксения Довгая (ХМАО-Югра) — 33.43,3
  2. Лариса Куклина (ЯНАО) — отставание + 49,4
  3. Екатерина Носкова (ХМАО-Югра) + 54,7
  4. Виктория Сливко (Тюменская область) + 1.10,9
  5. Анастасия Егорова (Мурманская область) + 1.25,5
  6. Анастасия Гореева (Московская область) + 1.42,1
  7. Елизавета Каплина (ХМАО-Югра) + 2.32,5
  8. Любовь Калинина (Тюменская область) + 3.02,9
  9. Анна Старовойтова (Санкт-Петербург) + 3.06,9
  10. Екатерина Кулакова (Красноярский край) + 3.21,6
Биатлон. Кубок России-2022/23. Этап 5, Рыбинск
Женщины. 10 км. Гонка преследования
13 января 2023, пятница. 14:00 МСК
Окончено
1
Ксения Довгая
ХМАО-Югра
33:43.3
2
Лариса Куклина
Ямало-Ненецкий АО
+49.4
3
Екатерина Носкова
ХМАО-Югра
+54.2
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