Сборная Норвегии выиграла мужскую эстафету на этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге

Сборная Норвегии выиграла мужскую эстафету 4x7,5 км на пятом этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в Рупольдинге (Германия). 20 секунд норвежцам уступили немецкие биатлонисты, занявшие второе место. Третьими стали представители Франции.

Биатлон. Кубок мира. Пятый этап. Рупольдинг, Германия

Мужчины. Эстафета, 4х7,5 км

1. Норвегия – 1:10.51,4 (1 штрафной круг + 7 дополнительных патронов).

2. Германия – отставание 20,1 (0+4).

3. Франция +55,6 (1+7).

4. Швеция + 1.49,3 (1+15).

5. Италия +1.56,8 (0+10).

6. Украина +2.06,8 (0+7).