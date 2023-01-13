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Мужчины. 4 x 7.5 км Эстафета
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Сборная Норвегии выиграла мужскую эстафету на этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге

Сборная Норвегии выиграла мужскую эстафету на этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге
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Сборная Норвегии выиграла мужскую эстафету 4x7,5 км на пятом этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в Рупольдинге (Германия). 20 секунд норвежцам уступили немецкие биатлонисты, занявшие второе место. Третьими стали представители Франции.

Биатлон. Кубок мира. Пятый этап. Рупольдинг, Германия
Мужчины. Эстафета, 4х7,5 км

1. Норвегия – 1:10.51,4 (1 штрафной круг + 7 дополнительных патронов).
2. Германия – отставание 20,1 (0+4).
3. Франция +55,6 (1+7).
4. Швеция + 1.49,3 (1+15).
5. Италия +1.56,8 (0+10).
6. Украина +2.06,8 (0+7).

Биатлон. Кубок мира-2022/23. Этап 5, Рупольдинг, Германия
Мужчины. 4 x 7.5 км Эстафета
13 января 2023, пятница. 16:25 МСК
Окончено
1
Норвегия
1:10:51.4
2
Германия
+20.1
3
Франция
+55.6
Комментарии
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