Сборная Норвегии выиграла мужскую эстафету на этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге
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Сборная Норвегии выиграла мужскую эстафету 4x7,5 км на пятом этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в Рупольдинге (Германия). 20 секунд норвежцам уступили немецкие биатлонисты, занявшие второе место. Третьими стали представители Франции.
Биатлон. Кубок мира. Пятый этап. Рупольдинг, Германия
Мужчины. Эстафета, 4х7,5 км
1. Норвегия – 1:10.51,4 (1 штрафной круг + 7 дополнительных патронов).
2. Германия – отставание 20,1 (0+4).
3. Франция +55,6 (1+7).
4. Швеция + 1.49,3 (1+15).
5. Италия +1.56,8 (0+10).
6. Украина +2.06,8 (0+7).
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