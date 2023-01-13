Биатлонисты Антон Бабиков и Василий Томшин отдали свои куртки замёрзшим детям в автобусе

Биатлонисты Антон Бабиков и Василий Томшин отдали свои куртки, чтобы согреть детей в автобусе перед посадкой в самолёт.
Томшин посвятил доброму делу пост в своём телеграм-канале и отметил поступок товарища.
«Заходим с Антоном в автобус до самолёта. Прохожу в дальний угол, оборачиваюсь, ища Антона, а он уже стоит без куртки и укрывает замёрзшую малютку. Мама малыша сказала, что думала, пойдём через рукав, и поэтому убрала все вещи», — написал спортсмен.
Позднее стало известно, что сам Томшин тоже не остался в стороне и отдал свою куртку сидящей рядом маленькой девочке.
«Томшин рассказал про джентльменское поведение Бабикова, а про себя скромно промолчал. Но мы-то знаем, что Вася тоже отдал свою куртку ребёнку. За полтора часа в автобусе дети не замёрзли, а мы лишний раз убедились, что биатлоном занимаются настоящие мужчины», — говорится в телеграм-канале Союза биатлонистов России.
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