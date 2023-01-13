Видеообзор победной эстафеты норвежских биатлонистов, начавшейся с ошибки Легрейда

Норвежские биатлонисты одержали ожидаемую победу в эстафете на этапе Кубка мира в Рупольдинге. Однако заставили немало поволноваться своих болельщиков. Уже на первом этапе Стурла Холм Легрейд наошибался на стойке и зашёл на штрафной круг. Легрейд передал эстафету лишь десятым, с отставанием в 40 секунд от французов — лидеров гонки. Тарьей Бё отыграл только шесть секунд.
Исправить ситуацию и совершить настоящий камбэк удалось Ветле Шоста Кристиансену, уже за первый круг он отыграл 15 секунд, а после лёжки и вовсе догнал лидера гонки Бенедикта Долля. Кристиансен передал эстафету Йоханнесу Бё сразу после немецкого биатлониста, и норвежец мгновенно обошёл соперника, после чего лишь увеличивал отрыв и финишировал с флагом в руках.
Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.
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