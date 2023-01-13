Мартен Фуркад: рано говорить о включении стрельбы на лыжероллерах в программу Кубка мира

Пятикратный олимпийский чемпион, 13-кратный чемпион мира, семикратный обладатель Кубка мира французский биатлонист Мартен Фуркад высказался о возможности проведения соревнований на лыжероллерах, после того как разговоры на эту тему участились на фоне многочисленных случаев отмены гонок из-за неподходящих погодных условий.
Известно, что легендарный французский биатлонист и сам организовывает гонки на лыжероллерах в летнее время года. Однако он выразил мнение, что пока что не стоит прибегать к подобному на этапах Кубка мира и других серьёзных зимних соревнованиях.
«Думаю, пока рано говорить о включении стрельбы на лыжероллерах в программу Кубка мира. Но я уверен, что нам придётся рассмотреть подобную альтернативу в ближайшие несколько лет», — приводит слова Фуркада NRK.
Напомним, в Оберхофе (Германия), где в феврале пройдёт этап Кубка мира по биатлону, по предварительным прогнозам, ожидается до десяти градусов тепла, осадки и 0 см снега.
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