Кристиансен изобразил братьев Бё и Легрейда в виде супергероев после победы в эстафете

Олимпийский чемпион и чемпион мира в эстафете, победитель этапов Кубка мира норвежский биатлонист Ветле Шоста Кристиансен опубликовал в социальных сетях забавную картинку, посвящённую победе сборной Норвегии в мужской эстафете на пятом этапе Кубка мира — 2022/ 2023, который проходит в Рупольдинге.

Кристиансен изобразил команду (Стурлу Холм Легрейда, себя, Тарьея и Йоханнеса Бё) в виде супергероев Marvel. На картинке он изображён в виде Железного человека, Йоханнес Бё – как капитан Америка, Тарьей – в виде Чёрной пантеры, а Легрейд стал Чёрной вдовой.

«Я должен был это сделать. Пока что всё хорошо. Мы всё ещё непобедимая сумасшедшая эстафетная команда. Но кое-кто приближается – Франция и Германия. Наслаждаемся, пока можем», — подписал фото Кристиансен.

Отметим, что мужская сборная Норвегия выиграла все три эстафеты, которые на данный момент проводились на КМ.