«Это чересчур плохо». Бьорндален раскритиковал Легрейда за выступление в эстафете на КМ

Восьмикратный олимпийский чемпион, 20-кратный чемпион мира легендарный норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален раскритиковал соотечественника Стурлу Холм Легрейда за стрельбу в эстафете на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия).

Напомним, Стурла провалил первый этап мужской эстафеты. На стойке он зашёл на штрафной круг. Однако это не помешало сборной Норвегии одержать победу в соревнованиях. Ставшие вторыми немцы проиграли им более 20 секунд, замкнувшие тройку призёров французы — почти минуту.

«Это чересчур плохо. Он начинает дышать на стойке и промахивается», — приводит слова Бьорндалена NRK.

Отметим, что ранее Бьорндален заявил, что нынешняя мужская сборная Норвегии – лучшая команда за всю историю страны.