«У меня что-то в голове творится». Стурла Холм Легрейд — о провальной стрельбе в эстафетах

Олимпийский чемпион, четырёхкратный чемпион мира норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд прокомментировал неудачу в эстафете на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия).
Напомним, Стурла провалил первый этап мужской эстафеты. На стойке он зашёл на штрафной круг. Однако это не помешало сборной Норвегии одержать победу в соревнованиях.
«У меня что-то в голове творится, никак не могу попасть по мишеням. Я чувствовал, что всё сделал правильно до подхода к рубежу: я контролировал свой темп по дистанции, подошёл к трибунам в достаточно спокойном пульсе, но что-то произошло. Это происходило и во время других эстафет, в которых я участвовал.
Совершенно точно, у меня эстафетный комплекс. Ведь у меня не бывает серий из двух-трёх промахов в других гонках. Это что-то странное, я должен разобраться. Хочу снова пробежать первый этап, чтобы переломить ситуацию. Я не могу сдаваться и бояться этого этапа. Наоборот, мне нужно столкнуться с ним лицом к лицу», — приводит слова Легрейда NRK.
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