Биатлонисты сборной России сыграли в боулинг с детьми из спортшколы в Рыбинске

Биатлонисты сборной России встретились с воспитанниками рыбинской Школы олимпийского резерва №4.
«Интересно, а есть сборная России по боулингу? Во всяком случае, существенная часть сборной России по биатлону – Настя Гореева, Лариса Куклина, Катя Носкова, Антон Бабиков, Саша Поварницын и Карим Халили – сегодня вечером в Дёмино на время сменила мишени на кегли. И всё ради встречи с юными биатлонистами рыбинской Школы олимпийского резерва №4. Разделившись на три команды, «Лемуры», «Штрафной круг» и «Подающие надежды», участники боролись так, что паркет почти вскипел, а победила всё равно дружба.
Но боулинг не был сегодня единственной забавой сегодня в Дёмино. Не обошлось и без традиционных для таких встреч биатлонистов разных поколений сессии вопросов и ответов, автографов и дружеского чаепития», — сообщил в своём телеграм-канале пресс-атташе СБР Сергей Аверьянов.
- 15 января 2023
-
00:33
-
00:29
- 14 января 2023
-
20:05
-
17:37
-
17:08
-
16:58
-
13:18
-
10:55
-
10:00
- 13 января 2023
-
23:59
-
23:25
-
21:38
-
18:31
-
18:01
-
14:34
-
12:52
-
12:41
-
12:31
-
12:15
-
11:36
-
11:22
- 12 января 2023
-
19:49
-
18:07
-
17:57
-
17:30
-
14:46
-
13:53
-
12:26
-
12:01
-
11:54
-
10:03
-
00:16
- 11 января 2023
-
23:44
-
22:37
-
22:32