Биатлонисты сборной России сыграли в боулинг с детьми из спортшколы в Рыбинске

Биатлонисты сборной России встретились с воспитанниками рыбинской Школы олимпийского резерва №4.

«Интересно, а есть сборная России по боулингу? Во всяком случае, существенная часть сборной России по биатлону – Настя Гореева, Лариса Куклина, Катя Носкова, Антон Бабиков, Саша Поварницын и Карим Халили – сегодня вечером в Дёмино на время сменила мишени на кегли. И всё ради встречи с юными биатлонистами рыбинской Школы олимпийского резерва №4. Разделившись на три команды, «Лемуры», «Штрафной круг» и «Подающие надежды», участники боролись так, что паркет почти вскипел, а победила всё равно дружба.

Но боулинг не был сегодня единственной забавой сегодня в Дёмино. Не обошлось и без традиционных для таких встреч биатлонистов разных поколений сессии вопросов и ответов, автографов и дружеского чаепития», — сообщил в своём телеграм-канале пресс-атташе СБР Сергей Аверьянов.