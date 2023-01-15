Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Женщины. 12.5 км Масс-старт
Начало прямой трансляции
16:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Матвей Елисеев: такое тяжёлое состояние, что не уверен, хочу ли бежать завтра

Матвей Елисеев: такое тяжёлое состояние, что не уверен, хочу ли бежать завтра
Комментарии

Двукратный бронзовый призёр чемпионатов мира в эстафете, российский биатлонист Матвей Елисеев прокомментировал четвёртое место в большом масс-старте на пятом этапе Кубка России в Рыбинске.

«Вообще недоволен своей работой. Доволен результатом, но не работой. Очень долго валялся на рубежах, прямо очень долго. Ну и в подъёмах был тяжёлый. Сегодня даже сильно слабее просто хорошей формы, зато лыжи были настолько хорошие, что я мог держаться за всеми. Так сильно толкался, что порвал темляк на палке, мне брат подавал новый – он успел сбегать до вакс-кабины.

Где-то три с половиной за гонку можно поставить. Такое тяжёлое состояние, что не уверен, хочу ли бежать завтра. Просто очень тяжело мне сейчас. Этап Кубка Содружества в Раубичах по плану я пропускаю», — сказал Елисеев в эфире «Матч ТВ».

Российский биатлонист-загадка вернулся и завоевал золото. Куда пропадал Матвей Елисеев? Российский биатлонист-загадка вернулся и завоевал золото. Куда пропадал Матвей Елисеев?
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023