Матвей Елисеев: такое тяжёлое состояние, что не уверен, хочу ли бежать завтра

Двукратный бронзовый призёр чемпионатов мира в эстафете, российский биатлонист Матвей Елисеев прокомментировал четвёртое место в большом масс-старте на пятом этапе Кубка России в Рыбинске.
«Вообще недоволен своей работой. Доволен результатом, но не работой. Очень долго валялся на рубежах, прямо очень долго. Ну и в подъёмах был тяжёлый. Сегодня даже сильно слабее просто хорошей формы, зато лыжи были настолько хорошие, что я мог держаться за всеми. Так сильно толкался, что порвал темляк на палке, мне брат подавал новый – он успел сбегать до вакс-кабины.
Где-то три с половиной за гонку можно поставить. Такое тяжёлое состояние, что не уверен, хочу ли бежать завтра. Просто очень тяжело мне сейчас. Этап Кубка Содружества в Раубичах по плану я пропускаю», — сказал Елисеев в эфире «Матч ТВ».
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