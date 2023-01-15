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Йоханнес Бё увеличил отрыв от Стурлы Холм Легрейда в общем зачёте Кубка мира до 174 очков

Йоханнес Бё увеличил отрыв от Стурлы Холм Легрейда в общем зачёте Кубка мира до 174 очков
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В Рупольдинге (Германия) прошёл мужской масс-старт в рамках пятого этапа Кубка мира — 2022/2023 по биатлону. Его победителем стал пятикратный олимпийский чемпион, 12-кратный чемпион мира, норвежец Йоханнес Бё.

Для младшего Бё это 64-я победа в карьере на КМ и 102-й подиум. Она позволила ему упрочить лидерство в общем зачёте КМ.

Биатлон. Общий зачёт Кубка мира. Мужчины

1. Йоханнес Бё (Норвегия) – 959 очков.
2. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) – 785.
3. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) – 503.
4. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 434.
5. Бенедикт Долль (Германия) – 395.
6. Тарьей Бё (Норвегия) – 391.
7. Йоханнес Дале (Норвегия) – 366.
8. Эмильен Жаклен (Франция) – 364.
9. Фабьен Клод (Франция) – 360.
10. Себастиан Самуэльссон (Швеция) – 350.
11. Роман Рес (Германия) – 344.
12. Мартин Понсилуома (Швеция) – 332.

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