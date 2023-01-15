Жулия Симон выиграла масс-старт на этапе Кубка мира в Рупольдинге

Французская биатлонистка Жулия Симон стала победительницей масс-старта на 12,5 км среди женщин на этапе Кубка мира в Рупольдинге.

Симон показала результат 32.52,0. Второе место заняла итальянка Лиза Виттоцци. Бронза досталась ещё одной француженке Анаис Шевалье-Буше.

Кубок мира. Масс-старт. 12,5 км. Женщины. Рупольдинг