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Женщины. 12.5 км Масс-старт
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Жулия Симон выиграла масс-старт на этапе Кубка мира в Рупольдинге

Жулия Симон выиграла масс-старт на этапе Кубка мира в Рупольдинге
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Французская биатлонистка Жулия Симон стала победительницей масс-старта на 12,5 км среди женщин на этапе Кубка мира в Рупольдинге.

Симон показала результат 32.52,0. Второе место заняла итальянка Лиза Виттоцци. Бронза досталась ещё одной француженке Анаис Шевалье-Буше.

Кубок мира. Масс-старт. 12,5 км. Женщины. Рупольдинг

  1. Жулия Симон (Франция) — 32.52,0 (3 промаха).
  2. Лиза Виттоцци (Италия) — отставание +2,6 секунды (1 промах).
  3. Анаис Шевалье-Буше (Франция) +6,7 (1 промах).
  4. Линн Перссон (Швеция) +30,7 (2 промаха).
  5. Ванесса Фойгт (Германия) +41,5 (2 промаха).
  6. Ханна Эберг (Швеция) +42,4 (3 промаха).
  7. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) + 44,6 (2 промаха).
  8. Анна Магнуссон (Швеция) +1.08,3 (2 промаха).
  9. Эмма Ландер (Канада) +1.09,3 (2 промаха).
  10. Клоэ Шевалье (Франция) +1.10,1 (2 промаха).
Биатлон. Кубок мира-2022/23. Этап 5, Рупольдинг, Германия
Женщины. 12.5 км Масс-старт
15 января 2023, воскресенье. 16:45 МСК
Окончено
1
Жулия Симон
Франция
32:52.0
2
Лиза Виттоцци
Италия
2.6
3
Анаис Шевалье-Буше
Франция
6.7
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