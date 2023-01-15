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Видеообзор победы Йоханнеса Бё в масс-старте на этапе КМ в Рупольдинге

Видеообзор победы Йоханнеса Бё в масс-старте на этапе КМ в Рупольдинге
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В Рупольдинге (Германия) прошёл мужской масс-старт в рамках пятого этапа Кубка мира — 2022/2023 по биатлону. Его победителем стал пятикратный олимпийский чемпион, 12-кратный чемпион мира, норвежец Йоханнес Бё.


Биатлон. Кубок мира, Пятый этап, Рупольдинг. Масс-старт. Мужчины, 15 км

1. Йоханнес Бё (Норвегия) — 36.12,0 (3 промаха).
2. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) — отставание 19,3 секунды (2).
3. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) +35,3 (2).
4. Тарьей Бё (Норвегия) +36,4 (1).
5. Эмильен Жаклен (Франция) +49,7 (2).
6. Витаутас Строля (Литва) +55,6 (1).
7. Себастиан Самуэльссон (Швеция) +59,3 (2).
8. Юстус Штрелов (Германия) +1.00,1 (1).

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором лучших моментов гонки.

Трансляции Кубка мира по биатлону доступны в Okko.

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