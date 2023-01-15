Симон — о победе в масс-старте: чем больше проходит гонок, тем сильнее я хочу мечтать

Лидер общего зачёта Кубка мира, французская биатлонистка Жулия Симон прокомментировала свою победу в масс-старте на 12,5 км среди женщин на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия).

«Приятно и здорово снова побеждать. Это была отличная гонка, которую пришлось испытать изнутри, с напряжением на последнем круге. Было понятно, что каждый будет сражаться. Чем больше проходит гонок, тем сильнее я хочу мечтать (о «Большом хрустальном глобусе». — Прим. «Чемпионата»), но впереди ещё много работы. Носить жёлтую майку лидера — большая гордость, но нужно продолжать двигаться гонку за гонкой. Ещё предстоит многое сделать, это только январь», — сказала Симон в интервью Nordic Magazine.

В общем зачёте Кубка мира у женщин Симон опережает на 141 очко занимающую второе место Эльвиру Эберг из Швеции.