Симон — о победе в масс-старте: чем больше проходит гонок, тем сильнее я хочу мечтать

Лидер общего зачёта Кубка мира, французская биатлонистка Жулия Симон прокомментировала свою победу в масс-старте на 12,5 км среди женщин на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия).
«Приятно и здорово снова побеждать. Это была отличная гонка, которую пришлось испытать изнутри, с напряжением на последнем круге. Было понятно, что каждый будет сражаться. Чем больше проходит гонок, тем сильнее я хочу мечтать (о «Большом хрустальном глобусе». — Прим. «Чемпионата»), но впереди ещё много работы. Носить жёлтую майку лидера — большая гордость, но нужно продолжать двигаться гонку за гонкой. Ещё предстоит многое сделать, это только январь», — сказала Симон в интервью Nordic Magazine.
В общем зачёте Кубка мира у женщин Симон опережает на 141 очко занимающую второе место Эльвиру Эберг из Швеции.
- 15 января 2023
-
19:47
-
18:24
-
18:17
-
17:42
-
17:24
-
17:23
-
16:30
-
15:08
-
14:38
-
14:29
-
14:20
-
11:40
-
00:33
-
00:29
- 14 января 2023
-
20:05
-
17:37
-
17:08
-
16:58
-
13:18
-
10:55
-
10:00
- 13 января 2023
-
23:59
-
23:25
-
21:38
-
18:31
-
18:01
-
14:34
-
12:52
-
12:41
-
12:31
-
12:15
-
11:36
-
11:22
- 12 января 2023
-
19:49
-
18:07