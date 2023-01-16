Куклина одержала победу в суперспринте на чемпионате России в Рыбинске
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Биатлонистка Лариса Куклина стала победительницей соревнований в суперспринте на 5 км у женщин на чемпионате России в Рыбинске.
Куклина показала результат 27.42,8. Второе место заняла Любовь Калинина (28.22,3). Бронзу завоевала Дарья Нетбай (28.29,9).
Кубок России. Суперспринт. 5 км. Женщины. Рыбинск
- Лариса Куклина (Ямало-Ненецкий АО) — 27.42,8 (четыре промаха).
- Любовь Калинина (Тюменская область) — отставание + 39,5 (четыре промаха).
- Дарья Нетбай (Москва) + 47,1 (два промаха).
- Елизавета Каплина (ХМАО-Югра) + 57,0 (девять промахов).
- Екатерина Носкова (ХМАО-Югра) + 1.04,0 (восемь промахов).
- Кристина Токарева (Ямало-Ненецкий АО) + 1.04,6 (восемь промахов).
- Анастасия Гореева (Московская область) + 1.24,0 (девять промахов).
- Анастасия Егорова (Мурманская область) + 1.30,0 (восемь промахов).
- Анна Григорьева (Красноярский край) + 1.49,3 (шесть промахов).
- Карина Телменева (Санкт-Петербург) + 1.57,6 (семь промахов).
Биатлон. Кубок России-2022/23. Этап 5, Рыбинск
Женщины. 5 км Суперспринт. Финал
16 января 2023, понедельник. 14:40 МСК
Окончено
1
Лариса Куклина
Ямало-Ненецкий АО
27:42.8
2
Любовь Калинина
Тюменская область
+39.5
3
Дарья Нетбай
Москва
+47.1
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