Куклина одержала победу в суперспринте на чемпионате России в Рыбинске

Биатлонистка Лариса Куклина стала победительницей соревнований в суперспринте на 5 км у женщин на чемпионате России в Рыбинске.

Куклина показала результат 27.42,8. Второе место заняла Любовь Калинина (28.22,3). Бронзу завоевала Дарья Нетбай (28.29,9).

Кубок России. Суперспринт. 5 км. Женщины. Рыбинск