«У сборной в приоритете молодёжь». Санфилиппо ушла из биатлона после исключения из команды

Призёр этапа Кубка мира, участница двух Олимпиад, 32-летняя итальянская биатлонистка Федерика Санфилиппо объявила о решении завершить карьеру после того, как её исключили из состава основной национальной сборной. Санфилиппо отдаст предпочтение лыжным гонкам.

«В прошлую пятницу в Рупольдинге мне сообщили, что я не буду бежать эстафету. Вскоре после этого я узнала, что меня даже не вызовут на домашний этап в Антхольце. Тогда я поняла, что у меня больше не будет возможности соревноваться в этом мире, то есть продолжать заниматься биатлоном. Это исключение стало для меня шоком, с которым было трудно справиться в первые часы.

Непросто чувствовать себя обделённой, но мне пришлось как-то отреагировать и принять самое трудное решение в моей карьере – навсегда покончить с биатлоном. Со спортом, который доставлял мне много удовольствия, заставлял меня расти над собой, часто подвергал испытаниям как спортсменку. Он позволил мне найти таких друзей, как Доротея Вирер. Я благодарю её за то, что она терпела меня, когда я ревела в комнате, а ещё вытирала слёзы и выслушивала моё нытьё.

Стало понятно, что в данный момент сборная отдаёт приоритет молодёжи, фактически исключая меня. К сожалению, я подозревала, что некоторые двери могут закрыться. Так и произошло», — приводит слова Санфилиппо Fondo Italia.