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«Динара Смольская». Алимбекова сообщила, что будет выступать на турнирах под фамилией мужа

«Динара Смольская». Алимбекова сообщила, что будет выступать на турнирах под фамилией мужа
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Олимпийская чемпионка 2018 года в эстафете белорусская биатлонистка Динара Алимбекова сообщила, что будет выступать на соревнованиях под фамилией мужа — Антона Смольского.

«Со следующих гонок, с этапа Содружества в Раубичах, у меня уже будет фамилия мужа. Динара Смольская — так прикольно», — сказала Алимбекова в эфире телеканала «Беларусь 1».

В настоящий момент российские и белорусские биатлонисты отстранены от международных соревнований решением Международного союза биатлонистов (IBU), принятым в соответствии с рекомендациями МОК. Таким образом, основными соревнованиями для россиян и белорусов стали Кубок России и Кубок Содружества.

Ранее Алимбекова и Смольский выступили на третьем этапе Кубка Содружества, который прошёл в Рязани. Динара одержала две победы (в масс-старте и суперспринте).

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