Жаклен: Йоханнеса Бё в лучшей форме не смогли бы обыграть даже Фуркад и Бьорндален

Двукратный чемпион мира в гонках преследования 27-летний французский биатлонист Эмильен Жаклен высказался о доминировании сборной Норвегии на Кубке мира в текущем сезоне.

«Мы все видим, что норвежские спортсмены в этом сезоне абсолютно феноменальны. Горжусь тем, что способен бороться с ними, потому что они очень сильны. Возможно, сильнее, чем когда-либо. Здорово иметь таких соперников. Йоханнес – один из лучших биатлонистов в истории. Когда он в лучшей форме, то его не смогли бы обыграть даже Мартен Фуркад и Уле-Эйнар Бьорндален», — приводит слова Жаклена TV2.

Лидер КМ норвежец Йоханнес Бё в этом сезоне выиграл девять гонок и ещё в двух был на подиуме. Только в стартовой гонке сезона он не смог попасть на пьедестал почёта.