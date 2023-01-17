Жаклен: Йоханнеса Бё в лучшей форме не смогли бы обыграть даже Фуркад и Бьорндален
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Двукратный чемпион мира в гонках преследования 27-летний французский биатлонист Эмильен Жаклен высказался о доминировании сборной Норвегии на Кубке мира в текущем сезоне.
«Мы все видим, что норвежские спортсмены в этом сезоне абсолютно феноменальны. Горжусь тем, что способен бороться с ними, потому что они очень сильны. Возможно, сильнее, чем когда-либо. Здорово иметь таких соперников. Йоханнес – один из лучших биатлонистов в истории. Когда он в лучшей форме, то его не смогли бы обыграть даже Мартен Фуркад и Уле-Эйнар Бьорндален», — приводит слова Жаклена TV2.
Лидер КМ норвежец Йоханнес Бё в этом сезоне выиграл девять гонок и ещё в двух был на подиуме. Только в стартовой гонке сезона он не смог попасть на пьедестал почёта.
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