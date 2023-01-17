Уле-Эйнар Бьорндален: Йоханнес Бё, пожалуй, будет побыстрее пикового Мартена Фуркада

Восьмикратный олимпийский чемпион, 20-кратный чемпион мира легендарный норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален ответил, кто был бы сильнее в своей лучшей форме – он, его соотечественник Йоханнес Бё или француз Мартен Фуркад. На данный момент Бьорндален лидирует в рейтинге лучших биатлонистов по количеству побед на КМ, Фуркад идёт вторым, Бё – третьим.

«Йоханнес невероятно крут. Но я соревновался и с ним, и с Фуркадом. Так что могу сказать, что Фуркад в лучшей форме примерно на том же уровне. Фуркад, думаю, был надёжнее в стрельбе стоя, но Йоханнес, пожалуй, будет побыстрее на трассе. Но Фуркад в лучшие дни был просто невозможным. Что касается меня, то тут нет смысла сравнивать. Всё было так давно, с тех пор очень многое изменилось», — приводит слова Бьорндалена TV2.