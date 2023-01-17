Каплина: главная роль в моём прогрессе принадлежит всё-таки Истомину и Норицыну

Российская биатлонистка Елизавета Каплина ответила, что поспособствовало её прогрессу в текущем сезоне. В данный момент Каплина занимает вторую строчку в общем зачёте Кубка России – 2022/2023.

«Повзрослела, стала смотреть на некоторые вещи иначе, приобрела опыт, которого раньше не было. Тем не менее думаю, что главная роль в моём прогрессе принадлежит всё-таки Артёму Истомину и Виталию Норицыну. Если сравнивать, то, наверное, в соотношении 70 на 30.

Мой самый сложный сезон в карьере? Наверное, переход во взрослые гонки пять или шесть лет назад. Тот сезон стал для меня самым провальным. На Кубке России я даже в десятку не заехала и быстро поняла, что там совсем другие скорости», — приводит слова Каплиной RT.