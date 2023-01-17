Каплина: главная роль в моём прогрессе принадлежит всё-таки Истомину и Норицыну
Поделиться
Российская биатлонистка Елизавета Каплина ответила, что поспособствовало её прогрессу в текущем сезоне. В данный момент Каплина занимает вторую строчку в общем зачёте Кубка России – 2022/2023.
«Повзрослела, стала смотреть на некоторые вещи иначе, приобрела опыт, которого раньше не было. Тем не менее думаю, что главная роль в моём прогрессе принадлежит всё-таки Артёму Истомину и Виталию Норицыну. Если сравнивать, то, наверное, в соотношении 70 на 30.
Мой самый сложный сезон в карьере? Наверное, переход во взрослые гонки пять или шесть лет назад. Тот сезон стал для меня самым провальным. На Кубке России я даже в десятку не заехала и быстро поняла, что там совсем другие скорости», — приводит слова Каплиной RT.
Комментарии
- 17 января 2023
-
22:00
-
19:44
-
18:52
-
16:56
-
12:00
- 16 января 2023
-
23:43
-
23:36
-
23:21
-
16:55
-
15:08
-
15:01
-
14:27
-
13:55
-
11:00
- 15 января 2023
-
19:47
-
18:24
-
18:17
-
17:42
-
17:24
-
17:23
-
16:30
-
15:08
-
14:38
-
14:29
-
14:20
-
11:40
-
00:33
-
00:29
- 14 января 2023
-
20:05
-
17:37
-
17:08
-
16:58
-
13:18
-
10:55
-
10:00
Партнерский контент