Халили: уровень проживания и питания на многих стартах оставляет желать лучшего

Российский биатлонист Карим Халили высказался об уровне организации на внутрироссийских соревнованиях.

«В целом уровень организации неплохой. Видно, что для нас многое делают, стараются поднять престиж соревнований. Но, конечно, во многих местах уровень проживания и питания спортсменов оставляет желать лучшего. Всё-таки приезжают биатлонисты высокого уровня, но иногда им очень сложно найти достойное питание, которое необходимо для восстановления.

Обращались ли к организаторам? Нет. Это же зависит от смет регионов. У каждого региона разные суммы заложены на питание. Кто и сколько может себе позволить — везде по-разному. Поэтому многие спортсмены сейчас возят с собой мультиварку, продукты и самостоятельно питаются на некоторых стартах», — сказал Халили «Матч ТВ».