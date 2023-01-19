Лариса Куклина без промахов выиграла спринт на этапе Кубка Содружества

Российская биатлонистка Лариса Куклина выиграла спринт на 7,5 км на этапе Кубка Содружества в Раубичах (Беларусь).

Лариса Куклина прошла дистанцию за 21 минуту 9,6 секунды, избежав промахов. Второй с одним промахом стала Наталия Шевченко. Анастасия Шевченко завоевала бронзу, не допустив ошибок на стрельбе.

Кубок Содружества. Спринт. 7,5 км. Женщины. Раубичи, Беларусь.