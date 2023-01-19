Лариса Куклина без промахов выиграла спринт на этапе Кубка Содружества
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Российская биатлонистка Лариса Куклина выиграла спринт на 7,5 км на этапе Кубка Содружества в Раубичах (Беларусь).
Лариса Куклина прошла дистанцию за 21 минуту 9,6 секунды, избежав промахов. Второй с одним промахом стала Наталия Шевченко. Анастасия Шевченко завоевала бронзу, не допустив ошибок на стрельбе.
Кубок Содружества. Спринт. 7,5 км. Женщины. Раубичи, Беларусь.
- Лариса Куклина (Россия) — 21.09,6 (0 промахов).
- Наталия Шевченко (Россия) +8,6 (1 промах).
- Анастасия Шевченко (Россия) +23,8 (0 промахов).
- Динара Смольская (Беларусь) +24,4 (2 промаха).
- Тамара Дербушева (Россия) +40,6 (2 промаха).
- Ирина Казакевич (Россия) +44,3 (3 промаха).
- Екатерина Носкова (Россия) +45,9 (2 промаха).
- Елизавета Каплина (Россия) +47,4 (3 промаха).
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