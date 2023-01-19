Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Женщины. 7.5 км Спринт. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Лариса Куклина без промахов выиграла спринт на этапе Кубка Содружества

Лариса Куклина без промахов выиграла спринт на этапе Кубка Содружества
Комментарии

Российская биатлонистка Лариса Куклина выиграла спринт на 7,5 км на этапе Кубка Содружества в Раубичах (Беларусь).

Лариса Куклина прошла дистанцию за 21 минуту 9,6 секунды, избежав промахов. Второй с одним промахом стала Наталия Шевченко. Анастасия Шевченко завоевала бронзу, не допустив ошибок на стрельбе.

Кубок Содружества. Спринт. 7,5 км. Женщины. Раубичи, Беларусь.

  1. Лариса Куклина (Россия) — 21.09,6 (0 промахов).
  2. Наталия Шевченко (Россия) +8,6 (1 промах).
  3. Анастасия Шевченко (Россия) +23,8 (0 промахов).
  4. Динара Смольская (Беларусь) +24,4 (2 промаха).
  5. Тамара Дербушева (Россия) +40,6 (2 промаха).
  6. Ирина Казакевич (Россия) +44,3 (3 промаха).
  7. Екатерина Носкова (Россия) +45,9 (2 промаха).
  8. Елизавета Каплина (Россия) +47,4 (3 промаха).
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023