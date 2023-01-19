«Боялась, что будет тяжело бежать». Куклина высказалась о победе в спринте на этапе КС

Российская биатлонистка Лариса Куклина прокомментировала победу в спринте на 7,5 км на этапе Кубка Содружества в Раубичах (Беларусь).
«Безусловно, сегодня я в первую очередь рада стрельбе. Вообще так получается, что новый год для меня удачно складывается. Летом у меня была затяжная травма ноги, которая не позволяла нормально тренироваться, приходилось работать через боль, на обезболивающих, а осенью я переболела ковидом. Возможно, сейчас постепенно возвращается форма. Помогает и то, что мы с Юрием Михайловичем Каминским ведём постоянный диалог, мне всегда это было очень важно в подготовке. Он постоянно прислушивается к состоянию спортсмена. У меня только положительные эмоции от работы с ним. Он постоянно на связи со мной, с моим личным тренером и мужем Михаилом. Миша знает меня очень хорошо, всегда помогает, подсказывает, корректирует.
Перед стартом мы с тренером говорили, что у меня непонятное мышечное состояние, какое-то ватное. Я боялась, что сегодня будет тяжело бежать. И после финиша Юрий Михайлович просто подошёл, обнял и сказал: «Вот, а ты боялась».
В этом сезоне я хочу попробовать принять участие во всех стартах, которые есть в нашем календарном плане. Это чисто моё желание из-за того, что до Нового года ничего не получалось и не было стартов, где я могла бы порадовать сама себя. Думала, что именно через старты буду набирать форму. Конечно, календарь тяжёлый. На некоторые переезды даётся два-три дня — даже на Кубках мира такого нет, так что в этом тяжело. Так что если кто-то в этом сезоне выдержит все гонки, я пожму ему руку — это будет подвиг. На данный момент я чувствую, что готова этот подвиг совершить.
За Кубком мира, безусловно, слежу. В этом сезоне меня очень радует Лиза Витоцци — это женщина, у которой можно поучиться в техническом плане», — передаёт слова Куклиной корреспондент «Чемпионата» Ангелина Николаева.
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