Доротея Вирер выиграла спринт на этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце

Шестой этап Кубка мира по биатлону стартовал в Антхольце (Италия) женской спринтерской гонкой на 7,5 км. Лучший результат с точной стрельбой показала хозяйка трассы Доротея Вирер. 2,8 секунды уступила итальянке на финише представительница Франции Клоэ Шевалье. Отметим, что именно Шевалье лидировала после первого и второго огневых рубежей, но финишный круг быстрее прошла Вирер. Бронзовым призёром стала шведка Эльвира Эберг, также не допустившая промахов на двух огневых рубежах.

Биатлон. Кубок мира. Шестой этап. Антхольц, Италия

Женщины. Спринт, 7,5 км

1. Доротея Вирер (Италия) – 20.59,6 (0 промахов).

2. Клоэ Шевалье (Франция) – отставание 2,8 (0).

3. Эльвира Эберг (Швеция) +8,7 (0).

4. Марте Рёйселанд (Норвегия) +14,7 (1).

5. Анамария Лампич (Словения) +18,4 (2).

6. Денизе Херрман (Германия) +23,1 (2).

7. Янина Хеттих (Германия) +23,6 (0).

8. Каролин Коломбо (Франция) +26,5 (1).

9. Жулия Симон (Франция) +26,7 (2).

10. Лу Жанмонно (Франция) +28,9 (1).