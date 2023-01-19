Куклина объяснила слёзы на пьедестале после победы в спринте на этапе Кубка Содружества

Российская биатлонистка Лариса Куклина объяснила слёзы на пьедестале после победы в спринте на 7,5 км на этапе Кубка Содружества в Раубичах (Беларусь).
Куклина прошла дистанцию за 21 минуту 9,6 секунды, избежав промахов. Второй с одним промахом стала Наталия Шевченко. Анастасия Шевченко завоевала бронзу, не допустив ошибок на стрельбе.
«Почему слёзы на пьедестале? Если честно, у меня правый глаз что-то болит. В него что-то попало, и поэтому только из него слёзы текут. Всем, кто приложил хоть какую-то долю в мой результат, всем говорю большое спасибо, мне очень приятно. И очень сильно люблю свою семью.
Долго ждала, с подготовительного периода у меня не получалось, с летних ещё стартов, но дай бог, если форма возвращается. На плохих стартах сказывалось то, что осенью переболела на Семинском перевале ковидом. Возможно, это сказалось, так сильно ударило и по нервной системе, и по мышечной. Не могли найти хорошее состояние. Честно говоря, на данный момент в функциональном плане чувствую, что недобрала – на то, на что могу, ещё не готова бежать», — сказала Куклина в эфире «Матч ТВ».
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