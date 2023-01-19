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Норвежская биатлонистка упала перед первой стрельбой спринта и расплакалась от результата

Норвежская биатлонистка упала перед первой стрельбой спринта и расплакалась от результата
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Спринтерская гонка на 7,5 км на шестом этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце (Италия) неудачно сложилась для 25-летней норвежской биатлонистки Иды Льен. Она упала перед подходом к первому огневому рубежу, в результате чего в её винтовку попало много снега, который пришлось долго счищать на стрельбище. Однако лёжку Льен отстреляла всего с одним промахом, а вот после стойки зашла сразу на три штрафных круга и финишировала в итоге только 80-й. Рассказывая СМИ о своих злоключениях на трассе, биатлонистка расплакалась перед камерой.

Победу в спринте одержала итальянка Доротея Вирер, для которой это золото стало первым за год в личной гонке Кубка мира. Впервые на личный подиум поднялась француженка Клоэ Шевалье, ставшая второй. Бронзу завоевала шведка Эльвира Эберг.

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