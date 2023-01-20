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Даниил Серохвостов прокомментировал серебро в спринте на этапе Кубка Содружества

Даниил Серохвостов прокомментировал серебро в спринте на этапе Кубка Содружества
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Российский биатлонист Даниил Серохвостов прокомментировал выступление в спринте на четвёртом этапе Кубка Содружества в Раубичах (Беларусь). Даниил занял второе место.

— За стойку рад, но за последний круг не рад. На трассе была одна колея, на которой свежий снег, по которому лыжи просто не ехали. Так и получилось, что я Антона Смольского догнал, а опередить его не мог. На финише мне не было принципиально опередить Смольского, мне важно было опередить Дмитрия Лазовского.

— Лариса Куклина говорила, что по флажкам сложно понять направление и силу ветра, поскольку они сырые. У тебя тоже такое было?

— Нам тренеры говорили, что ветер довольно плотный, так что если он поднимается, лучше вносить поправку.

— Как готовился к Раубичам, как пробежал лыжные ведомственные соревнования в Новосибирске?

— Вообще к этому этапу Кубка Содружества мы толком не готовились, поскольку для нашей группы это проходящий старт. У нас был тяжелый силовой блок во время новогодней подготовки, и по девочкам было видно, что в Рыбинске, что сейчас, какие затянутые и тяжёлые у них движения. Ведомственные соревнования прошли отлично, три первых места, выиграли эстафету вместе с Ромой Ерёминым.

— Следил за успехами Ксюши (Ксения Довгая — девушка Серохвостова)?

— Конечно, следил. Радовался. У неё очень высокий потенциал, но до этого успехов на взрослом уровне не было. Она физически сильная, но пока ей сложно справляться со скоростями на таком уровне. На финише в Рыбинске сердечко она показала мне.

— Насколько высока была конкуренция в Новосибирске?

— Особенно конкурентов не было, у лыжников был Кубок России, все уехали туда. По Центральному федеральному округу, конечно, уровень конкуренции был слабоватым, можно сказать, что пробежал контрольные тренировки после тяжелого сбора.

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