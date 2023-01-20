Даниил Серохвостов прокомментировал серебро в спринте на этапе Кубка Содружества

Российский биатлонист Даниил Серохвостов прокомментировал выступление в спринте на четвёртом этапе Кубка Содружества в Раубичах (Беларусь). Даниил занял второе место.
— За стойку рад, но за последний круг не рад. На трассе была одна колея, на которой свежий снег, по которому лыжи просто не ехали. Так и получилось, что я Антона Смольского догнал, а опередить его не мог. На финише мне не было принципиально опередить Смольского, мне важно было опередить Дмитрия Лазовского.
— Лариса Куклина говорила, что по флажкам сложно понять направление и силу ветра, поскольку они сырые. У тебя тоже такое было?
— Нам тренеры говорили, что ветер довольно плотный, так что если он поднимается, лучше вносить поправку.
— Как готовился к Раубичам, как пробежал лыжные ведомственные соревнования в Новосибирске?
— Вообще к этому этапу Кубка Содружества мы толком не готовились, поскольку для нашей группы это проходящий старт. У нас был тяжелый силовой блок во время новогодней подготовки, и по девочкам было видно, что в Рыбинске, что сейчас, какие затянутые и тяжёлые у них движения. Ведомственные соревнования прошли отлично, три первых места, выиграли эстафету вместе с Ромой Ерёминым.
— Следил за успехами Ксюши (Ксения Довгая — девушка Серохвостова)?
— Конечно, следил. Радовался. У неё очень высокий потенциал, но до этого успехов на взрослом уровне не было. Она физически сильная, но пока ей сложно справляться со скоростями на таком уровне. На финише в Рыбинске сердечко она показала мне.
— Насколько высока была конкуренция в Новосибирске?
— Особенно конкурентов не было, у лыжников был Кубок России, все уехали туда. По Центральному федеральному округу, конечно, уровень конкуренции был слабоватым, можно сказать, что пробежал контрольные тренировки после тяжелого сбора.
- 20 января 2023
-
12:18
-
11:57
-
11:47
- 19 января 2023
-
22:14
-
20:49
-
18:52
-
18:39
-
18:07
-
17:40
-
12:12
-
12:08
-
12:03
-
11:40
- 18 января 2023
-
16:45
-
12:00
-
11:00
-
10:55
-
00:26
- 17 января 2023
-
22:00
-
19:44
-
18:52
-
16:56
-
12:00
- 16 января 2023
-
23:43
-
23:36
-
23:21
-
16:55
-
15:08
-
15:01
-
14:27
-
13:55
-
11:00
- 15 января 2023
-
19:47
-
18:24
-
18:17