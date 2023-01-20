«Никаких сомнений быть не должно». Ростовцев предположил, что россиян пустят на ОИ-2026

Новый главный тренер сборной России по биатлону Павел Ростовцев выразил уверенность, что российские спортсмены будут допущены до участия в Олимпийских играх — 2026.

«Пустят ли россиян на Олимпиаду-2026? Пустят. Мы должны готовиться к февралю 2026 года, должны готовиться к Олимпийским играм. Делать для этого максимум, и никаких сомнений у нас быть не должно», — сказал Ростовцев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Ангелине Николаевой.



Напомним, о назначении Ростовцева главным тренером сборной России стало известно 10 января.

На данный момент российские биатлонисты, как и большинство остальных российских спортсменов, отстранены от международных соревнований.

Читайте полное интервью с Павлом Ростовцевым на «Чемпионате»: