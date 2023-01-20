«Никаких сомнений быть не должно». Ростовцев предположил, что россиян пустят на ОИ-2026
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Новый главный тренер сборной России по биатлону Павел Ростовцев выразил уверенность, что российские спортсмены будут допущены до участия в Олимпийских играх — 2026.
«Пустят ли россиян на Олимпиаду-2026? Пустят. Мы должны готовиться к февралю 2026 года, должны готовиться к Олимпийским играм. Делать для этого максимум, и никаких сомнений у нас быть не должно», — сказал Ростовцев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Ангелине Николаевой.
Напомним, о назначении Ростовцева главным тренером сборной России стало известно 10 января.
На данный момент российские биатлонисты, как и большинство остальных российских спортсменов, отстранены от международных соревнований.
Читайте полное интервью с Павлом Ростовцевым на «Чемпионате»:
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