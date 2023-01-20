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«Не нравится мне гегемония норвежцев». Главный тренер сборной России — о КМ по биатлону

«Не нравится мне гегемония норвежцев». Главный тренер сборной России — о КМ по биатлону
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Новый главный тренер сборной России по биатлону Павел Ростовцев уверен, что отсутствие сборной России в международных стартах не способствует росту конкуренции в мировом биатлоне.

«В телевизионных картинках Кубок мира я не смотрю. Протоколы смотрю. Не очень нравится мне эта гегемония норвежцев. Мне кажется, это не очень интересно, потому что какая-то непредсказуемость уходит из биатлона, а это, наверное, одна из самых главных и самых эффектных сторон этого вида спорта.

Мировой биатлон точно не приобретает без России. И теряет, конечно. Это и зрительский интерес, и конкуренция. В эстафетах и женская, и мужская сборные России составляли бы конкуренцию. Была бы совершенно другая картинка, совершенно другой азарт и интерес для болельщиков. Это и доход IBU, права на телевизионные трансляции. Насколько это критично для IBU – не знаю, но 100% они не выигрывают от того, что мы там не участвуем», — сказал Ростовцев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Ангелине Николаевой.

Читайте полное интервью с Павлом Ростовцевым на «Чемпионате»:

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