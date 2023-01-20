«Моя роль — координирующая». Ростовцев — о работе на посту главного тренера сборной России

Новый главный тренер сборной России по биатлону Павел Ростовцев раскрыл свои основные функции на этом посту.

«Моя основная роль – координирующая. У нас на централизованной подготовке находится больше 30 спортсменов, работает большое количество персонала – тренеры, врачи, массажисты, сервисёры, аналитики, оружейники, биохимики. Это достаточно большой коллектив, который собран не в одну группу, а в несколько, и его работа нуждается в планировании. Нужно чёткое понимание, как сделать, чтобы этот коллектив работал как единый механизм.

Совместно с тренерами сборной, со спортивной наукой, специалистами ЦСП и ОКР разработать тренировочный план, который мы будем реализовывать.

Ну и стыковка всех целевых групп (спортсмены – тренеры, врачи – массажисты и т.д.) будет на мне. Займусь планированием, анализом, реализацией, предложениями, особенно по поиску перспективных спортсменов», — сказал Ростовцев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Ангелине Николаевой.

Читайте полное интервью с Павлом Ростовцевым на «Чемпионате»: