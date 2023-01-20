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«Большого удовольствия на трассе я уже не испытываю». Ростовцев — о тренировках на лыжах

«Большого удовольствия на трассе я уже не испытываю». Ростовцев — о тренировках на лыжах
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Новый главный тренер сборной России по биатлону Павел Ростовцев ответил на вопрос, продолжает ли поддерживать форму на лыжне.

«За последнюю неделю три раза катался на лыжах, потому что в воскресенье мне бежать «Гонку чемпионов», поэтому заставил себя. Наверное, шесть или семь лет до этого я не катался коньковым ходом. Я катался на лыжах, мне это очень нравится, но больше в прогулочном темпе, классикой. И даже не на трассах, а в парке. У нас в Красноярске есть прекрасный рельеф, прекрасные лесные массивы, где можно походить от 10 до 40 км, от двух до семи часов.

Если честно, какого-то большого удовольствия от тренировок коньковым ходом по соревновательным кругам я уже не испытываю. Потому что мне реально тяжело ездить по этим подъёмам, по такому рельефу.

Это ведь надо делать постоянно. Если ты семь лет не катаешься на лыжах, то, может быть, какая-то техника и мышечная память осталась, но силовая и функциональная подготовка ушла. Если ты вообще не катаешься на лыжах, то имя остаётся, а уровень опускается. Тренироваться надо», — сказал Ростовцев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Ангелине Николаевой.

Читайте полное интервью с Павлом Ростовцевым на «Чемпионате»:

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