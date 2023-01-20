Йоханнес Бё увеличил отрыв от Стурлы Холма Легрейда в общем зачёте Кубка мира до 204 очков

В Антхольце (Италия) прошёл мужской спринт на 10 км в рамках шестого этапа Кубка мира — 2022/2023 по биатлону. Его победителем стал пятикратный олимпийский чемпион, 12-кратный чемпион мира норвежец Йоханнес Бё, допустивший по ходу гонки один промах.
Для младшего Бё это уже 65-я победа в карьере на КМ и 103-й подиум. Эта победа позволила ему упрочить лидерство в общем зачёте КМ и оторваться от ближайшего преследователя Стурлы Холма Легрейда на 204 очка.
Биатлон. Общий зачёт Кубка мира. Мужчины
1. Йоханнес Бё (Норвегия) – 1049 очков.
2. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) – 845.
3. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) – 548.
4. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 548.
5. Бенедикт Долль (Германия) – 424.
6. Тарьей Бё (Норвегия) – 418.
7. Йоханнес Дале (Норвегия) – 415.
8. Мартин Понсилуома (Швеция) – 407.
9. Эмильен Жаклен (Франция) – 404.
10. Роман Рес (Германия) – 394.
11. Фабьен Клод (Франция) – 391.
12. Себастиан Самуэльссон (Швеция) – 361.
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