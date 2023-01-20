Йоханнес Бё увеличил отрыв от Стурлы Холма Легрейда в общем зачёте Кубка мира до 204 очков

В Антхольце (Италия) прошёл мужской спринт на 10 км в рамках шестого этапа Кубка мира — 2022/2023 по биатлону. Его победителем стал пятикратный олимпийский чемпион, 12-кратный чемпион мира норвежец Йоханнес Бё, допустивший по ходу гонки один промах.

Для младшего Бё это уже 65-я победа в карьере на КМ и 103-й подиум. Эта победа позволила ему упрочить лидерство в общем зачёте КМ и оторваться от ближайшего преследователя Стурлы Холма Легрейда на 204 очка.



Биатлон. Общий зачёт Кубка мира. Мужчины



1. Йоханнес Бё (Норвегия) – 1049 очков.

2. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) – 845.

3. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) – 548.

4. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 548.

5. Бенедикт Долль (Германия) – 424.

6. Тарьей Бё (Норвегия) – 418.

7. Йоханнес Дале (Норвегия) – 415.

8. Мартин Понсилуома (Швеция) – 407.

9. Эмильен Жаклен (Франция) – 404.

10. Роман Рес (Германия) – 394.

11. Фабьен Клод (Франция) – 391.

12. Себастиан Самуэльссон (Швеция) – 361.