Йоханнес Бё упрочил лидерство в спринтерском зачёте Кубка мира по биатлону

В Антхольце (Италия) прошёл мужской спринт на 10 км в рамках шестого этапа Кубка мира — 2022/2023 по биатлону. Его победителем стал пятикратный олимпийский чемпион, 12-кратный чемпион мира норвежец Йоханнес Бё, допустивший по ходу гонки один промах.



Для младшего Бё это уже 65-я победа в карьере на КМ и 103-й подиум. Эта победа позволила ему упрочить лидерство в спринтерском зачёте Кубка мира.

Биатлон. Кубок мира — 2022/2023. Мужчины. Спринтерский зачёт



1. Йоханнес Бё (Норвегия) – 450.

2. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) – 330.

3. Мартин Понсилуома (Швеция) – 213.

4. Бенедикт Долль (Германия) – 196.

5. Эмильен Жаклен (Франция) – 188.

6. Роман Рес (Германия) – 169.

7. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) – 163.

8. Йоханнес Дале (Норвегия) – 155.

9. Тарьей Бё (Норвегия) – 154.

10. Кентен Фийон Майе (Франция) – 150.