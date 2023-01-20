Йоханнес Бё упрочил лидерство в спринтерском зачёте Кубка мира по биатлону

В Антхольце (Италия) прошёл мужской спринт на 10 км в рамках шестого этапа Кубка мира — 2022/2023 по биатлону. Его победителем стал пятикратный олимпийский чемпион, 12-кратный чемпион мира норвежец Йоханнес Бё, допустивший по ходу гонки один промах.
Для младшего Бё это уже 65-я победа в карьере на КМ и 103-й подиум. Эта победа позволила ему упрочить лидерство в спринтерском зачёте Кубка мира.
Биатлон. Кубок мира — 2022/2023. Мужчины. Спринтерский зачёт
1. Йоханнес Бё (Норвегия) – 450.
2. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) – 330.
3. Мартин Понсилуома (Швеция) – 213.
4. Бенедикт Долль (Германия) – 196.
5. Эмильен Жаклен (Франция) – 188.
6. Роман Рес (Германия) – 169.
7. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) – 163.
8. Йоханнес Дале (Норвегия) – 155.
9. Тарьей Бё (Норвегия) – 154.
10. Кентен Фийон Майе (Франция) – 150.
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