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Видеообзор победы Йоханнеса Бё в спринте на этапе Кубка мира в Антхольце

Видеообзор победы Йоханнеса Бё в спринте на этапе Кубка мира в Антхольце
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В Антхольце (Италия) прошёл мужской спринт на 10 км в рамках шестого этапа Кубка мира — 2022/2023 по биатлону. Золотую награду завоевал норвежец Йоханнес Бё, вторым пришёл швед Мартин Понсилуома, а бронзу получил ещё один представитель Норвегии – Стурла Холм Легрейд.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с лучшими моментами гонки.

Биатлон. Кубок мира, Шестой этап, Антхольц. Спринт. Мужчины, 10 км

1. Йоханнес Бё (Норвегия) – 22.44,1 (1 промах).

2. Мартин Понсилуома (Швеция) +31,4 (1).

3. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) +37,3 (0).

4. Роман Рес (Германия) +56,7 (1).

5. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) +57,0 (1).

6. Эмильен Жаклен (Франция) +1.07,5 (1).

7. Томмазо Джакомель (Италия) +1.10,2 (1).

8. Симон Эдер (Австрия) +1.11,1 (0).

9. Юстус Штрелов (Германия) +1.23,6 (0).

10. Фабьен Клод (Франция) +1.26,0 (2).

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