Лариса Куклина выиграла гонку преследования на Кубке Содружества в Раубичах

Российская биатлонистка Лариса Куклина выиграла гонку преследования на 10 км на четвёртом этапе Кубка Содружества в Раубичах (Беларусь).
Куклина допустила промах на первом огневом рубеже и пропустила вперёд точно стрелявшую Динару Алимбекову-Смольскую, но после первой стойки, на которой ошиблась уже белоруска, ситуация изменилась. А преследовательницы уступали двум лидерам уже более минуты. На решающей стрельбе Куклина допустила ещё промах, но Алимбекова ошиблась трижды, и судьба золота была решена. А на второе место вышла Екатерина Носкова, стартовавшая седьмой.
Отметим, что на первой стойке Казакевич не закрыла все пять мишеней.
Биатлон. Кубок Содружества. 4-й этап. Раубичи, Беларусь
Женщины. Гонка преследования, 10 км
1. Лариса Куклина (Россия) – 31.00,6 (2 промаха).
2. Екатерина Носкова (Россия) – отставание 35,9 (3).
3. Динара Алимбекова-Смольская (Беларусь) +53,5 (4).
4. Анастасия Шевченко (Россия) + 57,3 (4).
5. Виктория Сливко (Россия) + 57,8 (4).
6. Елизавета Каплина (Россия) +1.38,5 (6).
7. Наталья Гербулова (Россия) + 1.48,1 (4).
8. Анастасия Батманова (Россия) +1.59,8 (3).
9. Ирина Казакевич (Россия) +2.03,1 (8).
10. Анна Старовойтова (Россия) +2.26,4 (2).
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