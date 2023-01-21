Лариса Куклина выиграла третью гонку подряд в сезоне-2022/2023
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Российская биатлониска Лариса Куклина одержала третью победу подряд в гонках сезона-2022/2023.
16 января Куклина выиграла суперспринт на чемпионате России в Дёмине. А затем сделала победный дубль Раубичах (Беларусь), где проходит четвёртый этап Кубка Содружества. Сначала Лариса выиграла спринт, а сегодня, стартовав первой, одержала победу в гонке преследования.
Если говорить о подиумах, то это Куклина завоёвывает уже пятую медаль подряд. В Дёмине Лариса была третьей в спринте и второй в гонке преследования.
Напомним, в пасьюте в Раубичах Куклина поначалу боролась с Динарой Алимбековой-Смольской, но на последней «стойке» белоруска допустила три промаха, пропустив вперёд ещё и Екатерину Носкову.
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