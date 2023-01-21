Лариса Куклина: для меня не принципиально быть первой в общем зачёте

Российская биатлонистка Лариса Куклина, оформившая золотой дубль на четвёртом этапе Кубка Содружества в Раубичах, высказалась о невысоком положении в общем зачёте соревнований.
Куклина, пропустившая первый этап в Сочи, только после победы в гонке преследования в Раубичах вошла в топ-10.
«Не слежу за своим продвижением в общем зачёте, так как пропустила целый этап. Я так понимаю, что далеко нахожусь. Две победы не компенсируют это, так как пропустила целых четыре гонки. Это большие баллы и не отыгрываемо. Так как я пропустила гонки, для меня не принципиально быть первой в общем зачёте. Бороться за лидерство уже тяжело. Конечно, если все пропустят по четыре гонки, то я смогу бороться», — передаёт слова Куклиной корреспондент «Чемпионата» Ангелина Николаева.
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