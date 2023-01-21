Куклина рассказала, что следит за Кубком мира, а соперницы поздравляют её с успехами

Российская биатлонистка Лариса Куклина, оформившая золотой дубль на четвёртом этапе Кубка Содружества в Раубичах, рассказала, что продолжает следить за гонками Кубка мира, к участию в котором не допущены российские биатлонисты.



«Я продолжаю следить за этапами Кубка мира, мне всё-таки интересно. Это наш вид спорта, мы живём этим, как за этим можно не следить? Мне интересно понаблюдать за соперницами, подругами, пускай мы все живём в разных уголках мира, всё ещё продолжаем общаться, поддерживать какую-то связь и поздравлять друг друга. Не скажу, что за кого-то болею и переживаю. Радуюсь победам Лизы Виттоцци, знаю, что она трудяга. У нас вообще такой вид спорта, что трудятся все. Но у неё прошлый сезон не очень хорошо получался, а в этом сезоне она смогла себя показать. Также очень рада за шведок. И очень рада за Фиалкову (Паулина Фиалкова-Батовска. — Прим. «Чемпионата»), она просто такие вещи творит! Не знаю, следят ли они за моими гонками, но в соцсетях пишут поздравления», — передаёт слова Куклиной корреспондент «Чемпионата» Ангелина Николаева.

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