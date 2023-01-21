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Мужчины. 12.5 км Гонка преследования. Прямая трансляция
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17:00 Мск
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Эдуард Латыпов выиграл гонку преследования на Кубке Содружества в Раубичах

Эдуард Латыпов выиграл гонку преследования на Кубке Содружества в Раубичах
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Российский биатлонист Эдуард Латыпов стал победителем соревнований в мужской гонке преследования на четвёртом этапе Кубка Содружества в Раубичах (Беларусь). Вторым финишировал победитель спринта белорус Дмитрий Лазовский, третьим — россиянин Василий Томшин.

После двух огневых рубежей Латыпов лидировал, но допустил два промаха на первой стойке, пропустив вперёд безупречно отстрелявшего три рубежа Карима Халили. Всё решилось на последней стойке, к которой биатлонисты подошли вместе. Латыпов был точен, а Халили трижды ошибся, пропустив вперёд сразу четырёх соперников.

Биатлон. Кубок Содружества. Четвёртый этап. Раубичи, Беларусь
Мужчины. Гонка преследования, 12,5 км

1. Эдуард Латыпов (Россия) – 33.07,9 (2 промаха).
2. Дмитрий Лазовский (Беларусь) – отставание 26,4 (2).
3. Василий Томшин (Россия) +43,7 (1).
4. Антон Бабиков (Россия) +1.14,6 (2).
5. Карим Халили (Россия) +1.35,2 (3).
6. Александр Поварницын (Россия) +1.44,4 (4).
7. Антон Смольский (Беларусь) +1.57,5 (5).
8. Степан Данилов (Беларусь) +2.15,6 (1).
9. Даниил Серохвостов (Россия) +2.35,1 (7).
10. Кирилл Стрельцов (Россия) +2.37,0 (1).

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