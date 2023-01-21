Эльвира Эберг приблизилась к Жулии Симон в общем зачёте Кубка мира

В Антхольце (Италия) сегодня, 21 января, состоялась женская гонка преследования на 10 км в рамках шестого этапа Кубка мира – 2022/2023 по биатлону.

Занявшая 18-е место француженка Жулия Симон сохранила лидерство в общем зачёте соревнований. В пасьюте она допустила семь промахов. Эльвира Эберг из Швеции, ставшая бронзовым призёром, осталась на втором месте. На третью позицию поднялась итальянка Лиза Виттоцци, завоевавшая серебро.



Биатлон. Кубок мира — 2022/2023. Общий зачёт. Женщины



1. Жулия Симон (Франция) – 811.

2. Эльвира Эберг (Швеция) – 735.

3. Лиза Виттоцци (Италия) – 641.

3. Доротея Вирер (Италия) – 603.

5. Денизе Херрман (Германия) – 588.

6. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) – 506.

7. Линн Перссон (Швеция) – 498.

8. Маркета Давидова (Чехия) – 495.

9. Ингрид Ландмарк Тандреволд (Норвегия) – 477.

10. Ханна Эберг (Швеция) – 445.