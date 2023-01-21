Эльвира Эберг приблизилась к Жулии Симон в общем зачёте Кубка мира

В Антхольце (Италия) сегодня, 21 января, состоялась женская гонка преследования на 10 км в рамках шестого этапа Кубка мира – 2022/2023 по биатлону.
Занявшая 18-е место француженка Жулия Симон сохранила лидерство в общем зачёте соревнований. В пасьюте она допустила семь промахов. Эльвира Эберг из Швеции, ставшая бронзовым призёром, осталась на втором месте. На третью позицию поднялась итальянка Лиза Виттоцци, завоевавшая серебро.
Биатлон. Кубок мира — 2022/2023. Общий зачёт. Женщины
1. Жулия Симон (Франция) – 811.
2. Эльвира Эберг (Швеция) – 735.
3. Лиза Виттоцци (Италия) – 641.
3. Доротея Вирер (Италия) – 603.
5. Денизе Херрман (Германия) – 588.
6. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) – 506.
7. Линн Перссон (Швеция) – 498.
8. Маркета Давидова (Чехия) – 495.
9. Ингрид Ландмарк Тандреволд (Норвегия) – 477.
10. Ханна Эберг (Швеция) – 445.
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