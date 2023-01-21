Эльвира Эберг вышла в лидеры зачёта гонок преследования на Кубке мира по биатлону

В Антхольце (Италия) сегодня, 21 января, состоялась женская гонка преследования на 10 км в рамках шестого этапа Кубка мира – 2022/2023 по биатлону. Ставшая бронзовым призёром Эльвира Эберг из Швеции вышла в лидеры, опередив француженку Жулию Симон, занявшую 18-е место. Третье место в зачёте гонок преследования сохраняет итальянка Доротея Вирер.
Биатлон. Кубок мира — 2022/2023. Женщины
Зачёт гонок преследования
1. Эльвира Эберг (Швеция) – 350.
2. Жулия Симон (Франция) – 323.
3. Доротея Вирер (Италия) – 259.
4. Лиза Виттоцци (Италия) – 234.
5. Денизе Херрман (Германия) – 232.
6. Маркета Давидова (Чехия) – 196.
7. Ингрид Ландмарк Тандреволд (Норвегия) – 187.
8. Линн Перссон (Швеция) – 175.
9. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) – 144.
10. Анаис Шевалье-Буше (Франция) — 144.
- 21 января 2023
-
17:39
-
16:58
-
16:43
-
16:33
-
16:08
-
16:03
-
15:55
-
15:32
-
15:05
-
12:25
-
12:17
-
12:09
-
11:55
-
11:33
-
00:09
- 20 января 2023
-
19:24
-
19:15
-
18:23
-
17:45
-
17:20
-
16:55
-
16:30
-
16:05
-
15:40
-
15:22
-
13:10
-
12:18
-
11:57
-
11:47
- 19 января 2023
-
22:14
-
20:49
-
18:52
-
18:39
-
18:07
-
17:40