Эльвира Эберг вышла в лидеры зачёта гонок преследования на Кубке мира по биатлону

В Антхольце (Италия) сегодня, 21 января, состоялась женская гонка преследования на 10 км в рамках шестого этапа Кубка мира – 2022/2023 по биатлону. Ставшая бронзовым призёром Эльвира Эберг из Швеции вышла в лидеры, опередив француженку Жулию Симон, занявшую 18-е место. Третье место в зачёте гонок преследования сохраняет итальянка Доротея Вирер.



Биатлон. Кубок мира — 2022/2023. Женщины

Зачёт гонок преследования



1. Эльвира Эберг (Швеция) – 350.

2. Жулия Симон (Франция) – 323.

3. Доротея Вирер (Италия) – 259.

4. Лиза Виттоцци (Италия) – 234.

5. Денизе Херрман (Германия) – 232.

6. Маркета Давидова (Чехия) – 196.

7. Ингрид Ландмарк Тандреволд (Норвегия) – 187.

8. Линн Перссон (Швеция) – 175.

9. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) – 144.

10. Анаис Шевалье-Буше (Франция) — 144.