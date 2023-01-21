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Эльвира Эберг вышла в лидеры зачёта гонок преследования на Кубке мира по биатлону

Эльвира Эберг вышла в лидеры зачёта гонок преследования на Кубке мира по биатлону
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В Антхольце (Италия) сегодня, 21 января, состоялась женская гонка преследования на 10 км в рамках шестого этапа Кубка мира – 2022/2023 по биатлону. Ставшая бронзовым призёром Эльвира Эберг из Швеции вышла в лидеры, опередив француженку Жулию Симон, занявшую 18-е место. Третье место в зачёте гонок преследования сохраняет итальянка Доротея Вирер.

Биатлон. Кубок мира — 2022/2023. Женщины
Зачёт гонок преследования

1. Эльвира Эберг (Швеция) – 350.
2. Жулия Симон (Франция) – 323.
3. Доротея Вирер (Италия) – 259.
4. Лиза Виттоцци (Италия) – 234.
5. Денизе Херрман (Германия) – 232.
6. Маркета Давидова (Чехия) – 196.
7. Ингрид Ландмарк Тандреволд (Норвегия) – 187.
8. Линн Перссон (Швеция) – 175.
9. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) – 144.
10. Анаис Шевалье-Буше (Франция) — 144.

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